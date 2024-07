Equipes seguem em combate em incêndio próximo à Serra do Amolar

Ventos favorecem propagação / Divulgação/IHP

A Brigada Alto Pantanal, do (IHPInstituto Homem Pantaneiro), está em ação intensa para controlar um incêndio na região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, próximo à Serra do Amolar, a mais de três horas de navegação rio Paraguai acima a partir de Corumbá. As operações começaram no dia 26 de julho e prosseguem nos próximos dias.

Neste domingo, o incêndio avançou para o território brasileiro, onde a vegetação de morraria facilitou a propagação das chamas. Embora uma linha de fogo tenha sido controlada, a força dos ventos, que atingiram 16 km/h por volta das 14h (Horário de MS), intensificou o avanço das chamas no sentido Norte-Sul, em direção a Corumbá. Os esforços terrestres não conseguiram conter o avanço do fogo, que continua a se propagar no interior do Brasil.

Os aceiros e linhas de proteção implementados pelos brigadistas em junho e julho desempenharam um papel crucial na proteção de equipamentos e sistemas de monitoramento na região afetada. Graças a essas medidas, mesmo com o fogo se aproximando da torre do sistema Pantera, os equipamentos permanecem intactos e em funcionamento.

Como o combate terrestre não foi suficiente para conter o incêndio, as chamas continuam ativas na noite de 28 de julho. Além das equipes da Brigada Alto Pantanal, também estão envolvidas no combate as equipes do Prevfogo/Ibama e funcionários de fazendas locais, que têm atuado intensamente durante o final de semana.

O Lasa/UFRJ havia sinalizado para o dia 28 de junho que o risco de incêndio era extremo, indicando um alto grau de dificuldade no combate. Desde janeiro, o Pantanal já perdeu cerca de 900 mil hectares para as chamas, o que corresponde a 6% do território. As equipes de combate continuam mobilizadas para evitar a progressão do fogo no lado brasileiro.

A Brigada Alto Pantanal conta com o apoio de parcerias estratégicas, incluindo VBio, Celeo, ISA CTEEP, Funbio e ADM Care, para enfrentar a atual crise de incêndio.