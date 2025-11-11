Evento em Aquidauana debate segurança e turismo no IFMS no dia 19

Edição do Networking Segurança abordará gestão e fortalecimento de negócios
IFMS de Aquidauana / Divulgação
A cidade de Aquidauana recebe no próximo dia 19 de novembro de 2025, às 18h, no Campus do IFMS, mais uma edição do Networking Segurança – “Aquidauana, meu negócio é turismo!”, evento voltado ao desenvolvimento responsável do turismo e dos negócios locais.
Com o tema sistemas de gestão de segurança, o encontro será uma oportunidade para aprender, trocar experiências e fortalecer conexões profissionais. A programação inclui uma palestra com o professor Me. Edmundo Dineli, que abordará práticas e estratégias voltadas à segurança como base para o crescimento sustentável do setor.
O evento é gratuito e aberto ao público interessado em empreendedorismo, turismo e inovação. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/stfSeaA4Ls1KfUc98.A iniciativa reforça a importância da segurança como pilar para o fortalecimento do turismo local e das atividades econômicas, promovendo integração entre empresários, estudantes e profissionais da região
