Festival de Cinema Desver está com inscrições abertas para oficinas de atuação e direção

Com vagas limitadas, oficina e workshop serão ministradas pelo cineasta Adirley Queirós e a preparadora de elenco Maria Beta Perez / Divulgação

O Festival de Cinema Desver abre inscrições para suas oficinas de cinema na sexta edição do evento. As vagas são limitadas, e o festival contará com atividades gratuitas conduzidas pela atriz e preparadora de elenco Maria Beta Perez e pelo cineasta Adirley Queirós. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de setembro pelo site oficial do festival. O evento tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), e incentivo da Lei Paulo Gustavo.

Este ano, o Festival Desver — Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul — oferece uma programação especial voltada para a atuação e direção cinematográfica. As oficinas ocorrerão nos dias 2 e 3 de outubro, sendo uma oportunidade única para aprender com profissionais renomados do cinema brasileiro.

Estruturação do Festival

Coordenado por professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), como Márcio Blanco (Comissão de Curadoria), Julio Bezerra (Cobertura), Régis Rasia (Produção), Felipe Bomfim (Divulgação) e Rodrigo Sombra (Júri), com o apoio de 35 bolsistas, o festival é realizado com incentivo da Lei Paulo Gustavo. A programação é composta por homenagens, oficinas, workshops e mostras competitivas, todas gratuitas e presenciais.

Workshop intensivo de atuação

O workshop “O Ator na Câmera e no Mundo”, com Maria Beta Perez, será realizado nos dias 2 e 3 de outubro no Auditório Luis Felipe de Oliveira, localizado no Teatro de Música, em Campo Grande. As atividades serão conduzidas na quarta-feira, das 13h às 16h30, e na quinta-feira, das 13h às 16h.

Com mais de 15 anos de experiência, Maria Beta Perez é reconhecida por sua atuação em novelas como Bom Sucesso e Totalmente Demais, além de seu trabalho com o grupo "Mulheres de Artaud". No workshop, a preparadora de elenco focará em exercícios práticos e cenas gravadas, ajudando os participantes a desenvolverem sua independência criativa e a relação com a câmera.

Oficina de direção

Adirley Queirós, cineasta homenageado na 6ª edição do Festival Desver, ministrará a oficina de direção nos dias 2 e 3 de outubro, das 9h às 12h, no Anfiteatro Marçal de Souza. Com 45 vagas disponíveis, a oficina terá 20 vagas destinadas a estudantes de Audiovisual da UFMS e 25 para o público externo, preenchidas por ordem de inscrição.

A oficina discutirá modelos de produção cinematográfica, explorando a escolha de locais de filmagem e processos criativos que dialogam com territórios marginalizados. Adirley Queirós, conhecido por filmes como Branco Sai, Preto Fica (2014) e Mato Seco em Chamas (2022), trará sua experiência de 12 anos na produção de longas-metragens para enriquecer o debate sobre cinema e inclusão social.

Festival Desver

Criado em 2019, com o lançamento do curso de Audiovisual da UFMS, o Festival Desver chega à sua 6ª edição em 2024. Este ano, a Mostra Competitiva de Curtas Universitários exibirá 15 filmes de instituições de ensino de diversas regiões do Brasil, com a presença de seus realizadores para debates após as sessões.

Inspirado pelo poeta Manoel de Barros, o festival adota o conceito de "desver o mundo" como seu tema central, buscando novos olhares e interpretações sobre a realidade. A 6ª edição será realizada de 1º a 4 de outubro e contará com uma Mostra de Cinema Indígena com filmes do povo Maxakali, além de uma sessão especial para alunos da rede pública de ensino de Campo Grande.

Serviço

Workshop “O Ator na Câmera e no Mundo” – Maria Beta Perez

Data: 2 e 3 de outubro

Horário: 13h às 16h30 (dia 2) e 13h às 16h (dia 3)

Vagas: 15 para alunos do curso de Audiovisual da UFMS, e 10 para o público externo

Oficina de direção – Adirley Queirós

Data: 2 e 3 de outubro

Horário: 9h às 12h

Vagas: 20 para alunos do curso de Audiovisual da UFMS, e 25 para o público externo

Inscrições até o dia 23 de setembro através do site oficial: www.desver.com.br



*com informações da assessoria do Festival e Comunicação Setesc