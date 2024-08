Gleice reivindica ações do MMA, Ibama e Cesp após alerta de ribeirinhos em Batayporã

Em visita a comunidades ribeirinhas em Batayporã, a deputada Gleice Jane (PT) subiu à tribuna na manhã desta terça-feira (27) para divulgar a preocupação com o meio ambiente em Mato Grosso do Sul, no que tange a pesca do Dourado e a pesca no Rio Paraná, na divisa com as cidades de Rosana e Porto Primavera, no estado de São Paulo.

A região, segundo a deputada, vem sendo afetada pela abertura das comportas da Usina Engenheiro Sérgio Motta. “Estive in loco e pude observar junto aos pescadores o grande número de algas. De acordo com eles, a falta de oxigênio no rio que favorece essa situação, dificultando as pescarias. Eles solicitam que as comportas sejam abertas durante o dia, pois hoje são abertas no período noturno, que é justamente quando eles estão realizando a pesca e, assim, muitas algas começam a circular pelo rio, atrapalhando a pescaria profissional”, explicou.

Em uma indicação à Companhia Energética de São Paulo (Cesp), a deputada solicita a inversão do horário e também a abertura em um fluxo maior, que a falta de água corrente tem causado danos ambientais. “Eles alegam que tem uma diversidade muito pequena de peixes, o que nos mostra um alerta sobre a qualidade da água e dos rios. O que me preocupou é que a comporta não estando aberta, com a seca, o rio está abaixo do nível, o que pode provocar a dificuldade da reprodução dos peixes na piracema, comprometendo todo o ecossistema”, ponderou Gleice.

Para tanto, a parlamentar solicitou também ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ibama a intensificação da fiscalização das operações da usina, especialmente no que tange à abertura das comportas, “para assegurar que essas ações não causem danos ambientais irreversíveis e que estejam alinhadas com as normas de preservação ambiental vigentes” e ainda um apoio técnico e operacional na implementação de práticas sustentáveis à Cesp, que inclua o controle da proliferação de algas. A deputada ainda pediu uma colaboração com as comunidades locais para que seja incentivada a participação dos pescadores na definição e monitoramento das práticas adotadas.

Outra solicitação feita pela deputada foi a reivindicação ao Governo do Estado para que sejam feitos estudos sobre os impactos da proibição da pesca do peixe Dourado. “Há algum tempo venho acompanhando a reivindicação dos pescadores pedindo informações sobre os estudos feitos sobre a proibição dessa pesca, que ficou estabelecido isso até mesmo para dar continuidade ou não à proibição. Até agora não temos resposta. Entendo que essa é uma pauta importante, porque, segundo os pescadores, com o tempo isso também pode causar um desequilíbrio no meio ambiente”, relatou.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul