Gretap faz monitoramento e atende famílias de macacos bugios no Pantanal

Animais monitorados / Divulgação

Em mais uma ação no Pantanal Sul-mato-grossense, o Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal) encontrou três famílias de macacos bugios em pontos diferentes na região do Paraguai Mirim e Castelo. Eles não precisaram ser resgatados, mas receberam uma plataforma alimentar e serão monitorados.

“Muitas vezes precisamos fazer o atendimento direto, ou seja, com remoção e resgate em função dos animais estarem feridos, mas em outros casos não é necessário. Encontramos estas três famílias de macacos bugios em pontos diferentes, onde o fogo já tinha passado. Neste momento o foco foi oferecer as condições mínimas nutricionais, para sua sobrevida”, afirmou coordenadora operacional do Gretap, Paula Helena Santa Rita.

A coordenadora que é bióloga e médica veterinária destacou que neste período ocorre a reprodução dos macacos na região. Também são instaladas câmeras justamente para monitorar estes animais à distância. Na última ação o grupo percorreu a área a pé atrás de animais que estivessem feridos, mas não precisou fazer resgates.

“Para realizar este trabalho também precisamos contar com o apoio da população local, os ribeirinhos são nossos olhos aqui na região e sempre nos avisam onde temos que atuar para prestar este atendimento a fauna”, afirmou Paula Helena.

O Gretap continua o trabalho de monitoramento, resgate e atendimentos aos animais silvestres da região do Pantanal, que estão próximos aos incêndios florestais. O grupo surgiu de um esforço do Governo do Estado, em parceria com entidades privadas e terceiro setor.

Fazem parte do Gretap a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), PMA (Polícia Militar Ambiental), UCDB, Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente), IHP (Instituto Homem Pantaneiro), entre outros.

As ações do grupo são acompanhadas, registradas e divulgadas na internet por um projeto chamado Mídia Ciência, realizado pela Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul). O conteúdo é compartilhado pelo integrante do projeto Bruno Moser, que acompanha o Gretap em campo.

