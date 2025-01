Ibama renova e amplia frota de aeronaves para reforçar combate a crimes ambientais

Contrato prevê 5.000 horas de voos ao ano. "Proteção ambiental não é custo, é investimento", diz Marina Silva / José Cruz/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recebeu nesta quinta-feira (16/1) sete novos helicópteros modelo AW119, os chamados Koala. As aeronaves reforçarão a capacidade do Instituto na fiscalização ambiental, especialmente no combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal, bem como na prevenção e combate a incêndios florestais. O contrato de arrendamento, de R$ 130 milhões por ano, prevê 5 mil horas de voos ao ano.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a contratação permitirá também ampliar a atuação em situações de enchentes e outros desastres climáticos. Desse modo, a ministra Marina Silva ressalta o investimento do Governo Federal nas ações dos órgãos de comando e controle. "Isso não é custo, é um investimento. Isso porque proteger o capital natural de um país é investimento", observa Marina, que destaca o grande potencial ambiental do Brasil.

Segundo ela, o Brasil tem muitas vantagens na comparação com outros países, sobretudo nesse momento de aquecimento global e de eventos climáticos extremos.

"Se não tivermos o cuidado necessário com nossas riquezas e belezas, o prejuízo será incomparavelmente maior. Então eu estou muito feliz que a gente possa ampliar a nossa capacidade de atuação. Isso vem desde o processo de transição (de governo) em que essas questões todas haviam sido planejadas", disse a ministra.

A chefe da pasta do Meio Ambiente enalteceu a "dedicação incansável" da diretoria de proteção ambiental e do presidente do Ibama, Rodrigo Agostin, E também o compromisso do presidente Lula com desmatamento zero, com o enfrentamento da mudança do clima e com um "programa de transformação ecológica que coloque os recursos naturais no centro das prioridades do nosso país". As novas aeronaves substituem parte da frota antiga e já entram em operação na próxima semana.

"É isso que faz a diferença. O Ibama deu resultados fundamentais junto com o ICMBio, em parceria com a Polícia Federal e outros 19 ministérios no âmbito dos planos de combate ao desmatamento dos biomas brasileiros. Conseguimos redução significativa na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, na Mata Atlântica", argumentou.

Na visão de Marina, a implementação da nova frota ajudará no combate à criminalidade e com os novos equipamentos, espera-se maior eficiência nas operações. "O que faz com que a criminalidade recue é a não certeza da impunidade ou a não expectativa dela. Quando se tem quase certeza da impunidade, a criminalidade avança. Quando, em lugar de serem reconhecidos e respeitados, os servidores são ameaçados, perseguidos, isso faz com que a criminalidade avance", destacou a ministra.

"Nós tivemos um esforço muito grande para reduzir desmatamento nesses dois anos e agora a gente entra numa segunda etapa Vamos poder atuar em áreas que aonde não a gente não conseguia chegar por dificuldades operacionais e logísticas", disse Agostin.

"A partir de segunda-feira essas aeronaves estão todas na Amazônia, cada uma num estado diferente, onde a gente vai conseguir fazer um trabalho muito forte tanto de fiscalização, de combate a garimpo ilegal, desmatamento e extração ilegal de madeira e ao crime organizado", disse o presidente do Ibama.

Agostin destaca também a maior capacidade de atuação frente a necessidades sazonais. "As aeronaves estarão trabalhando no lançamento de água e no transporte de brigadistas para as áreas dos incêndios florestais. Então, a gente passa a ter uma estrutura maior do que a gente já tinha", diz, observando que a capacidade de atendimento do Ibama aumenta em quase 50%.

"As aeronaves agora são equipadas com um cesto para lançamento de água, e saímos de uma capacidade de 2.700 litros para 6.300, um aumento de 133%. Da mesma forma, agora a gente passa a poder transportar 35 brigadistas ao mesmo tempo. Então a gente ganha tempo e consegue ir mais longe em lugares que antes a gente não conseguia, mas os criminosos conseguiam", afirmou.

Além do reforço dos equipamentos, o órgão abriu concurso especial para contratação de mais de 400 servidores e para o ICMBio. O presidente do Ibama ressalta ainda um movimento de fortalecimento institucional no País para a questão ambiental.

ara o diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Jair Schmitt, o emprego dessas aeronaves é decisivo, principalmente em ambientes mais isolados, em que outro meio operacional dificilmente teria condições de operar. "Uma aeronave de maior capacidade, autonomia e mais moderna que certamente possibilitará ao Ibama executar com mais eficiência e assertividade essas missões. Além de aumentarmos a quantidade de aeronaves sendo mais modernas, padronizadas, nós também estamos aumentando a quantidade de horas de voos empregadas anualmente. O nosso modelo aqui prevê 5.040 horas de voos por ano", destacou.

Monitoramento remoto

O Ibama também investiu na tecnologia de monitoramento remoto, contando com uma frota de 163 drones (aeronaves remotamente pilotadas) equipados com sensores de alta precisão e operados por uma equipe especializada de 192 profissionais, garantindo maior eficiência nas ações de monitoramento e proteção ambiental em todo o território nacional.

A gestão da frota está sob responsabilidade da Coordenação de Operações Aéreas (Coaer), unidade especializada vinculada à Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro), consolidando a atuação do Ibama como operador aéreo credenciado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

*Com informações da Secom/PR