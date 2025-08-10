Incêndio de grandes proporções destrói loja de calçados em Campo Grande

Incêndio atingiu telhado do estabelecimento / Osmar Veiga/Campo Grande News

Uma loja de calçados localizada na Avenida Gury Marques, no bairro Vila Maciel, em Campo Grande, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na madrugada deste domingo (10). O fogo consumiu completamente a estrutura do estabelecimento, que operava tanto no varejo quanto no atacado.

A operação para conter as chamas mobilizou quatro viaturas de combate a incêndio, além de uma unidade de resgate, um caminhão-pipa e uma escada Magirus, utilizadas para alcançar os pontos mais altos do prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu tanto a área de vendas quanto o depósito, onde havia grande quantidade de mercadorias como calçados, roupas, caixas de papelão e equipamentos eletrônicos.

O chamado de emergência foi registrado por volta das 4h30, e, devido ao porte do estabelecimento e ao risco de alastramento, praticamente todo o efetivo de plantão na capital foi acionado para atender a ocorrência. O local, que armazenava grande volume de produtos, gerou chamas intensas e uma densa fumaça preta, visíveis a longa distância, de acordo com o site Campo Grande News.

A gerente da loja, Isabela Sagirato, de 25 anos, foi informada por vizinhos sobre o incêndio. “Quando cheguei, os bombeiros já estavam atuando. Não faço ideia do prejuízo, porque o fogo atingiu loja e depósito. Era um espaço de atacado, então havia muita mercadoria”, relatou, visivelmente abalada.

O proprietário do comércio estava no interior de São Paulo, onde passaria o Dia dos Pais, e precisou retornar às pressas para a capital sul-mato-grossense.

As causas do incêndio ainda serão investigadas, e a perícia técnica deve ajudar a esclarecer o que teria iniciado o fogo. Até o momento, não há registro de feridos.

