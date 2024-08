Incêndio em vegetação atinge área próxima ao CEM em Aquidauana

Fumaça toma conta de bairro / Divulgação

Um incêndio em vegetação foi registrado na tarde desta segunda-feira, 19, na Rua Pedro Pace, nas proximidades do CEM (Centro de Especialidades Médicas) em Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h e já está no local combatendo as chamas. A área afetada ainda não foi totalmente avaliada, mas a proximidade com o CEM preocupa os moradores e quem circula pela região.

O Corpo de Bombeiros trabalha para controlar o incêndio e evitar que as chamas se espalhem. As causas do incêndio ainda não foram informadas, entretanto, Aquidauana lidera as cidades com risco de queimadas diante da baixa umidade do ar e calor acima dos 40°C.

Vale lembrar que a recomendação é jamais atear fogo em matagal. A multa para incêndios criminosos pode chegar a R$ 10 mil.