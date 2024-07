Índice UV segue alto e é preciso reforçar a proteção da pele

Os moradores de Aquidauana devem estar atentos ao índice UV nesta sexta-feira, 19 de julho. De acordo com as previsões meteorológicas, o índice UV será moderado a alto, variando entre 6 e 8 ao longo do dia.

Os horários de maior risco estão compreendidos entre 10h e 16h, quando a radiação solar é mais intensa. Por isso, é recomendadao o uso de protetor solar com fator de proteção alto (FPS 30 ou superior), óculos de sol com proteção UV, chapéus de aba larga e roupas que cubram a maior parte do corpo.

Não deixe de beber bastante água para manter a hidratação, especialmente se estiver exposto ao sol por longos períodos.

Para o sábado, 20, o índice UV continuará em níveis elevados, com previsão de índice entre 7 e 9. Os horários de maior risco permanecem entre 10h e 16h. Já para o domingo, dia 21, o índice UV deve apresentar uma leve redução, mas ainda assim ficará em níveis moderados a altos, variando entre 5 e 7.

É fundamental lembrar que a exposição prolongada à radiação ultravioleta pode causar danos à pele e aos olhos, além de aumentar o risco de câncer de pele. Mesmo nos dias em que o índice UV não está no seu pico, os cuidados com a proteção solar devem ser mantidos.