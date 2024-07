Inmet emite alerta de queda de temperatura em Aquidauana e região

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para 73 municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana, sobre a previsão de declínio na temperatura. Segundo o comunicado, a queda pode chegar a 5°C em média, afetando a região nos próximos dias.

Esse fenômeno é resultado de uma massa de ar polar que está se deslocando pelo sul do país, influenciando diretamente as condições climáticas no estado. A previsão indica que as mínimas podem ser consideravelmente mais baixas do que o habitual para esta época do ano, exigindo cuidados adicionais com a saúde e proteção contra o frio.

Os moradores são aconselhados a se preparar para as temperaturas mais baixas, especialmente durante as noites e madrugadas, quando se espera que o frio seja mais intenso. Medidas como o uso de agasalhos adequados e o aquecimento de ambientes devem ser adotadas para minimizar os impactos do clima mais rigoroso.

A população também deve ficar atenta a novos comunicados do Inmet e seguir as orientações das autoridades locais para garantir a segurança durante este período de mudança climática significativa.