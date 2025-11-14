Inmet renova alerta de tempestade com risco moderado para Aquidauana

Inmet alerta para risco de tempestade em Aquidauana / O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o aviso de perigo potencial para tempestades em Aquidauana. O alerta vale das 10h desta quinta-feira (13) até 18h de sexta-feira (14).

De acordo com o aviso, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm no dia, além de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos.

Orientações de segurança

Em caso de rajadas de vento, não se abrigar sob árvores e não estacionar veículos perto de torres ou placas.

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Para mais informações ou emergências, acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!