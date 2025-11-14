Acessibilidade

14 de Novembro de 2025 • 18:22

Inmet renova alerta de tempestade com risco moderado para Aquidauana

Há risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos

Redação

Publicado em 14/11/2025 às 15:51

Inmet alerta para risco de tempestade em Aquidauana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o aviso de perigo potencial para tempestades em Aquidauana. O alerta vale das 10h desta quinta-feira (13) até 18h de sexta-feira (14).

De acordo com o aviso, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm no dia, além de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos.

Orientações de segurança

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar sob árvores e não estacionar veículos perto de torres ou placas.
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.
  • Para mais informações ou emergências, acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

