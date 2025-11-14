Inmet renova alerta de tempestade com risco moderado para Aquidauana

Há risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos
Inmet alerta para risco de tempestade em Aquidauana / O Pantaneiro
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o aviso de perigo potencial para tempestades em Aquidauana. O alerta vale das 10h desta quinta-feira (13) até 18h de sexta-feira (14).
De acordo com o aviso, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm no dia, além de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos.
Orientações de segurança
