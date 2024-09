Mãe abandona criança em casa para ir à Pantaneta

Henrique Arakaki, Midiamax

Uma criança de 12 anos foi resgatada em Campo Grande, depois de ser abandonada pela mãe que teria viajado com o namorado para a Pantaneta, em Aquidauana.

Segundo informações do Midiamax, os policiais foram acionados na tarde de sábado (14), depois da irmã da criança tentar contato com a mãe e com a criança, sem conseguir. Por isso, a jovem foi até a residência encontrando o menino sozinho. O menino contou então, que a mãe havia saído na sexta-feira (13), com o atual namorado.

Ainda segundo a criança, a mãe foi para Aquidauana, na Pantaneta. A irmã do menino relatou que não era a primeira vez que a mãe deixava o garoto sozinho em casa.

O menino foi resgatado e deixado na casa dos avós. A irmã foi até a delegacia para prestar esclarecimentos.