14 de Agosto de 2025 • 08:42

Máxima é de 33ºC nesta quinta-feira em Aquidauana

Hoje começa a Expoaqui e dia será de baixa umidade do ar

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 06:15

Atualizado em 14/08/2025 às 06:18

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

A previsão em Aquidauana e região indica tempo quente e seco nesta quinta-feira (14), início da Expoaqui, com máxima de 33ºC e sem previsão de chuvas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia será de céu claro, sem chuvas e baixa umidade do ar, ou seja, tempo seco.

Em Miranda, a máxima será de 32ºC hoje, com mínima de 13ºC.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 13ºC, com máxima de 31ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 33ºC, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 12ºC.

