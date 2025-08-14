Máxima é de 33ºC nesta quinta-feira em Aquidauana

Hoje começa a Expoaqui e dia será de baixa umidade do ar
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro
A previsão em Aquidauana e região indica tempo quente e seco nesta quinta-feira (14), início da Expoaqui, com máxima de 33ºC e sem previsão de chuvas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia será de céu claro, sem chuvas e baixa umidade do ar, ou seja, tempo seco.
Em Miranda, a máxima será de 32ºC hoje, com mínima de 13ºC.
Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 13ºC, com máxima de 31ºC.
Já em Corumbá, a máxima atinge os 33ºC, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 12ºC.
