20 de Agosto de 2025 • 11:13

Máxima em Aquidauana chega a 28ºC com previsão de chuvas

Tempo mudou durante a tarde de terça-feira, com ventania e chuvas na madrugada

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 06:15

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

A previsão em Aquidauana e região será de tempo instável nesta quarta-feira (20), com previsão de chuvas pela manhã e no fim da tarde, com máxima de 27ºC, conforme o Clima Tempo.

O tempo começou a mudar na tarde de terça-feira (19), com ventanias na cidade. Durante o amanhecer de hoje, choveu bem pouco, em algumas regiões da cidade, o que ajuda a melhorar a qualidade do ar.

O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia. Pode ser que ocorra pancada de chuva a partir das 16h.

Em Miranda, a máxima será de 28ºC hoje, com mínima de 18ºC. Também pode chover no fim da tarde.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 14ºC, com máxima de 23ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 31ºC, sem chuvas. A mínima é de 20ºC.

