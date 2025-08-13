Máxima em Aquidauana é de 31ºC e baixa umidade do ar hoje

Não há previsão de chuvas
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
A previsão em Aquidauana e região indica tempo mais ameno, com máxima de 31ºC e sem previsão de chuvas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia será de céu claro, sem chuvas e mínima de 12ºC e baixa umidade do ar, ou seja, tempo seco.
Em Miranda, a máxima será de 2ºC hoje, com mínima de 10ºC.
Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 10ºC, com máxima de 28ºC.
Já em Corumbá, a máxima atinge os 29ºC, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 10ºC.
