13 de Agosto de 2025 • 11:04

Inmet

Máxima em Aquidauana é de 31ºC e baixa umidade do ar hoje

Não há previsão de chuvas

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 06:15

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A previsão em Aquidauana e região indica tempo mais ameno, com máxima de 31ºC e sem previsão de chuvas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia será de céu claro, sem chuvas e mínima de 12ºC e baixa umidade do ar, ou seja, tempo seco.

Em Miranda, a máxima será de 2ºC hoje, com mínima de 10ºC.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 10ºC, com máxima de 28ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 29ºC, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 10ºC.

Inmet

Terça-feira em Aquidauana chega aos 30ºC

