25 de Janeiro de 2026 • 13:14

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões

O próximo sorteio será na terça-feira (27)

Agência Brasil

Publicado em 25/01/2026 às 08:14

Atualizado em 25/01/2026 às 08:16

Mega-Sena / Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena, realizado neste sábado (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 92 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 09 - 15 - 17 - 30 - 60

121apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.818,11 cada. 7.163 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 635,36 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Deixe a sua opinião

