01 de MarÃ§o de 2026 • 08:31

Loteria

Mega-Sena acumula e prÃªmio vai a R$ 160 milhÃµes

NÃºmeros sorteados foram 06 - 09 - 13 - 20 - 42 - 50

Agencia Brasil

Publicado em 01/03/2026 Ã s 07:49

Atualizado em 01/03/2026 Ã s 07:53

Mega Sena / Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.978 da Mega-Sena, realizado neste sábado (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 160 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 09 - 13 - 20 - 42 - 50

Cento e vinte e nove apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 38.181,97 cada

Os 9.449 acertadores de quatro dezenas receberão o prêmio individual de R$ 859,23.

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (3), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até as 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

