Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.959 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no dia 15.



Os números sorteados foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45



27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.801,80 cada.



1.883 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.389,80.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!