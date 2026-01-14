Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões

Números sorteados foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.959 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no dia 15.
Os números sorteados foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45
27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.801,80 cada.
1.883 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.389,80.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
