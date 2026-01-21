Acessibilidade

21 de Janeiro de 2026 • 10:15

Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

OS números sorteados foram: 06 - 29 - 33 - 38 - 53 - 56

Agência Brasil

Publicado em 21/01/2026 às 08:22

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.962 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (20). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 29 - 33 - 38 - 53 - 56

72 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.333,06 cada
3.954 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 910,46 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (22), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Oportunidade

Aquidauana oferece 14 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades incluem vagas locais, regionais e cadastro para pessoas com deficiência (PCD).

Violência

Vídeo: Homem morre após troca de tiros no centro de Miranda

Flávio Adriano de Arruda Santos, conhecido como Corumbá, foi atingido por diversos tiros e não resistiu

