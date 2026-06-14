Mega-Sena acumula para R$ 16 milhões; veja números sorteados

Mega-sena / Marcelo Brandt/G1

A Caixa realizou na manhã deste domingo (14) o sorteio do concurso 3018 da Mega-Sena, na capital paulista. A data foi alterada de sábado para domingo excepcionamenlte, por causa da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026.

Os números sorteados do concurso foram 05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58.

O prêmio para as apostas que acertarem as seis dezenas da Mega-Sena, que estava acumulado, é de R$ 11,3 milhões.

Segundo a Caixa, não houve ganhadores para esse sorteio.O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para o dia 16 de junho e a expectativa é de que o prêmio pague R$ 16 milhões.

Trinta apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 49,9 mil. Outras 3.082 apostas tiveram quatro acertos e vão receber R$ 801,69.