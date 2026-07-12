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SORTE

Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira números sorteados

Próximo concurso será na terça-feira (14)

Redação

Publicado em 12/07/2026 às 09:27

Atualizado em 12/07/2026 às 09:28

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Agencia Brasil

Sem apostadores que acertassem seis dezenas, o prêmio da Mega-Sena acumulou na noite de sábado (11), segundo a Caixa Econômica Federal. O próximo concurso, na terça-feira (14), poderá pagar R$ 25 milhões.

Os números sorteados neste fim de semana foram 06, 11, 25, 45, 48 e 58.

Um total de 41 apostas conseguiu acertar cinco dezenas e levou o prêmio de R$ 42.373,42. Mais 2.983 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 960,00.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira. Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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