Minuto Estagiário Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

Lucas Zandona Sena, acadêmico do 6º semestre de História na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), é o destaque desta edição do Minuto Estagiário, uma inciativa do Programa de Estágio do Governo de Mato Grosso do Sul que homenageia estudantes e oferece um espaço de protagonismo no ambiente de trabalho. Por meio de vídeos, os estagiários compartilham suas experiências nos órgãos estaduais, mostrando o desenvolvimento de suas habilidades durante o estágio.

Lucas faz estágio na Gerência de Patrimônio Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, localizada no Memorial Apolônio de Carvalho, ligado à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de MS. Para ingressar no estágio, ele conta que passou por uma prova e, após ser selecionado, fez um curso preparatório sobre a vida de um funcionário público, suas funções e normativas de comportamento. Em seguida, participou de uma reunião geral onde conheceu seu gestor, Caciano Lima, que lhe apresentou suas atividades na Fundação.

"O Programa de Estágio me ajudou principalmente na parte financeira, porque recebemos uma bolsa que é um incentivo," explica Lucas. Antes, ele dividia sua atenção entre um trabalho de regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com uma carga horária mais extensa e a faculdade no período noturno, restando-lhe pouco tempo para os estudos. "O estágio me possibilitou focar mais na faculdade, por ter um tempo reduzido, tenho um período para fazer o estágio e consigo me organizar melhor para estudar e trabalhar”, compartilhou.

Lucas destaca o impacto positivo do estágio em sua vida acadêmica, especialmente na área de pesquisa. "Além de fazer o estágio na minha área, poder pesquisar sobre meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) meu ajuda muito, é uma vantagem enorme. Na faculdade aprendemos muita teoria, mas a prática é muito diferente," afirma.

O Projeto Minuto Estagiário não só destaca as histórias dos jovens talentos, mas também reforça o compromisso com a inclusão e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária através da educação e do trabalho.

Confira as gravações dos vídeos no site oficial do Programa de Estágio do Governo de MS (Clique aqui).

Programa de Estágio do Governo de MS

O Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS, UEMS e Fapec. É coordenado pela Segem (Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo). Participam do Programa acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD.

Atualmente está em processo de transição administrativa e parceria conveniada. A partir de janeiro de 2025, a iniciativa será gerida pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), sob a coordenação da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades. É ofertado uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul