Motociclista atingido na MS-450 sofreu vários ferimentos

Grave acidente na rodovia / Divulgação

O motociclista socorrido na MS-450, na Estrada Parque de Aquidauana, sofreu vários ferimentos. Segundo a Polícia, na tarde de ontem, 2, por volta das 15h25, uma colisão entre um Fiat Uno e uma motocicleta na MS-450, próximo à Vila 40, resultou em ferimentos para o condutor da moto. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender a ocorrência e encontrou a vítima em condições graves.

De acordo com informações preliminares, o Fiat Uno, de 69 anos, teria invadido a rodovia, colidindo com a motocicleta que trafegava pela estrada Parque. O motorista do Fiat estava sem carteira nacional de habilitação (CNH). A vítima da motocicleta, um jovem de 23 anos, estava consciente e orientada, mas apresentava escoriações no braço, ombro e abdômen direito, além de dor no tórax e na região pélvica. O motociclista também estava com a pele fria, pálido e suado.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e transportaram a vítima ao Pronto Socorro de Aquidauana para tratamento médico. A equipe de emergência fez uma avaliação completa e administrou os cuidados necessários antes de encaminhá-la para o hospital. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.