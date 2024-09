MS começa a semana com 5 mil vagas de trabalho

Aplicativo da Carteira de Trabalho / Agência Brasil

Com 5.111 oportunidades em 35 cidades de Mato Grosso do Sul, a Fundação do Trabalho (Funtrab) tem ofertas que vão de 1 vaga para topógrafo até 582 ofertas para auxiliar de linha de produção, o profissional mais procurado pelas indústrias nesta segunda-feira (16).



Motorista de caminhão carreta (206), assistente administrativo (170), operador de caixa (160) e alimentador de linha de produção (133) também aparecem no topo da lista de empregos oferecidos.



Campo Grande (1.802), Sidrolândia (508), Chapadão do Sul (387), Dourados (283), Caarapó (263), Cassilândia (243), Ribas do Rio Pardo (237), Rio Brilhante (173) e Três Lagoas (152) são as cidades com maior número de oportunidades.



Para pessoas com deficiência são 77 vagas exclusivas na Capital, entre elas servente de obras, trabalhador de conservação de rodovias e estoquista.



Na próxima sexta-feira (20), entre 8h e 11h, no Bioparque Pantanal, haverá uma rodada de empregabilidade para pessoas com deficiência. Serão ofertadas vagas de empresas parceiras com previsão de contratações rápidas.



A lista completa de vagas da semana pode ser conferida no site https://www.funtrab.ms.gov.br/vagas-de-emprego-em-mato-grosso-do-sul, onde também constam os endereços das unidades da Casa do Trabalhador das respectivas cidades. Os interessados devem comparecer nesses locais com carteira de trabalho, RG e CPF.