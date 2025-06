Ninguém acerta a MegaSena; prêmio acumula para R$61 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Na noite de sábado, 7 de junho, foi realizado o sorteio do concurso 2873 da MegaSena no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela Caixa Econômica Federal. As seis dezenas sorteadas foram:



04–05–17–27–52–56



Ninguém acertou as seis dezenas (sena), e o prêmio principal acumula, atingindo R$ 61 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 10 de junho, no concurso 2874.



Premiação por faixa:



Quina (5 acertos): 95 apostas ganharam R$44.356,88 cada

Quadra (4 acertos): 8.838 apostas levaram R$681,13 cada



Próximos passos

A estimativa para o concurso 2874 é de um prêmio na casa dos R$61 milhões. Para participar, apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira nas lotéricas ou online via site ou app da Caixa. A aposta mínima —6 dezenas — custa R$5.