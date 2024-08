Onda de calor aumenta riscos de iIncêndios florestais em MS

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

Uma intensa onda de calor está se instalando no Brasil após uma recente frente fria que trouxe temperaturas baixas, geadas e até neve em algumas regiões do Centro-Sul do país. De acordo com a MetSul Meteorologia, essa nova onda quente promete elevar as temperaturas a níveis extremos, com máximas que devem ultrapassar os 40°C em diversos estados, do Norte ao Sul do Brasil.

O Centro-Oeste, especialmente o Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul, será uma das regiões mais afetadas. O Mato Grosso do Sul, em particular, já está sob alerta de uma onda de calor, que se estenderá até a próxima segunda-feira (19). Durante esse período, as máximas diárias próximas dos 40°C serão comuns, especialmente nas áreas próximas ao Pantanal.

Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar no Mato Grosso do Sul deve cair para níveis críticos, por volta dos 10%, criando um cenário semelhante ao de um deserto. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para a onda de calor, válido desde o meio-dia desta sexta-feira (16) até o meio-dia de segunda-feira (19). Esse alerta indica que as temperaturas podem ficar até 5°C acima da média para o período.

Com a chegada de uma nova massa de ar quente, o cenário de tempo seco será intensificado, fazendo com que a umidade do ar caia ainda mais, especialmente em Mato Grosso do Sul. Esse quadro aumenta consideravelmente o risco de incêndios florestais, que já são uma preocupação constante na região, sobretudo nas proximidades do Pantanal.

A população é orientada a se manter hidratada, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e redobrar os cuidados para evitar incêndios. O Mato Grosso do Sul, já conhecido por suas altas temperaturas, agora enfrenta um desafio ainda maior com essa onda de calor atípica para o inverno, o que traz graves preocupações ambientais e de saúde pública.