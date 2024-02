MS recebe prêmio nacional de infraestrutura na Bolsa de Valores

Com atuação reconhecida, a secretária especial Eliane Detoni, titular do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), recebeu na noite desta segunda-feira (26) na sede da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, o prêmio nacional "Mulheres na Infraestrutura".

O tradicional Prêmio P3C reconhece profissionais, empresas e órgãos públicos que se destacaram na atuação em infraestrutura econômica, social e ativos ambientais no Brasil.

Com indicação em duas categorias, o Governo de Mato Grosso do Sul - por meio do EPE - concorreu ao Prêmio P3C com o projeto Infovia Digital. Já a secretária Eliane Detoni disputou pelo segundo ano consecutivo na categoria Mulheres na Infraestrutura.

O objetivo é premiar mulheres que tenham exercido papel de liderança e destaque, além de profissionais cuja atuação se dê em outras atividades, mas que tenham apresentado contribuições relevantes para o setor em 2023.

Guilherme Peixoto, superintendente de licitações da B3, anunciou a vencedora. "É um prazer entregar esse prêmio que celebra sua competência, foco, responsabilidade com o setor público e esforço para estruturação e conclusão de projetos que melhoram a vida das pessoas, principalmente dos brasileiros que moram no Mato Grosso do Sul".

Eliane Detoni agradeceu todos os que passaram por sua trajetória e exaltou as 1.600 mulheres que participam do Infra Women Brazil (IWB) , um grupo sem fins lucrativos dedicado à promoção e incentivo da presença de mulheres no setor de infraestrutura.

"Estou emocionada. São mais de trinta anos na área pública e foram muitos desafios. Que bom que eu vejo, neste plenário, nesta sala, muitas mulheres presentes sendo homenageadas. Acreditem: há 30 anos só haveriam gravatas aqui nesta sala. Que a gente possa refletir cada vez mais em ter equidade em parcerias para trabalharmos juntos por muitos anos de forma igual".

Na categoria, a representante sul-mato-grossense participou ao lado de nomes de referência no setor: Flavia Morais Lopes Takafashi, diretora da ANTAQ, Isadora Cohen, sócia da ICO Consultoria, Maria Silvia Viana, sócia diretora da M.Viana Advogados, Martha Seillier, diretora do BID, Renata Dantas, Investment Officer do IFC, Teresa Vernaglia, ex-CEO da BRK Ambiental, Verônica Sánchez da Cruz Rios, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, Viviane Esse, secretária nacional de Transporte Rodoviário e Viviane Bezerra, assessora especial do PPI.