Planejamento Estratégico do TCE-MS avança no controle externo e interno

Com a missão de garantir a efetividade e a transparência da administração pública em benefício da sociedade, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul vem trabalhando para alcançar as 81 ações internas e externas definidas no Plano de Ação do Planejamento Estratégico 2021-2025, que neste mês de agosto avançou, apresentando dados significativos.

O plano de ação é composto por quatro vertentes: 1) intensificar e melhorar o relacionamento com os públicos internos e externos; 2) aprimorar o controle da gestão pública e a aplicação dos recursos públicos; 3) capacitar e desenvolver competências pessoais, técnicas e gerenciais e 4) fomentar práticas modernas de governança e gestão.

A chefe da Consultoria de Gestão Estratégica, Ariene Castro, explica que as ações são monitoradas diariamente pela equipe. “Ao longo deste ano de 2024, verificamos um excelente andamento das ações do planejamento. Já contamos com 35 ações que estão concluídas ou em vias de conclusão”.

Ariene Castro destaca ainda que entre os meses de julho e agosto, mais de 12 ações tiveram evolução no desenvolvimento. “Com isso, esperamos garantir que em 2025, ano em se encerra o planejamento estratégico, tenhamos finalizado todas as ações previstas e possamos atingir o salto de qualidade esperado em relação ao planejamento realizado nos anos 2020/2021”.

*As informações são do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul