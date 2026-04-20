Ponte da Bioceânica entra na reta final

Toninho Ruiz

A reta final de uma das obras mais estratégicas da América do Sul já está à vista. Faltam apenas 29,60 metros para o chamado “beijo das aduelas” na Ponte da Bioceânica, marco simbólico que representa o fechamento do vão central sobre o Rio Paraguai. A estrutura conecta Porto Murtinho a Carmelo Peralta, consolidando um dos principais eixos logísticos do continente.

A expectativa é que a junção final ocorra no dia 31 de maio, um momento aguardado por engenheiros, autoridades e pela população local. A obra, que combina tecnologia global com a valorização da mão de obra regional, entra então em sua fase decisiva, com previsão de conclusão total até o final de novembro.

Mais do que um feito da engenharia, a Ponte da Bioceânica simboliza uma mudança estrutural na logística sul-americana. Integrando o chamado Corredor Bioceânico, a ligação promete reduzir distâncias entre o Atlântico e o Pacífico, facilitando o escoamento de produtos e ampliando oportunidades comerciais entre países como Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

O impacto direto já é sentido na região de Porto Murtinho, que se prepara para um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Setores como transporte, turismo e comércio devem ser impulsionados, transformando a cidade em um importante hub logístico.

Do lado paraguaio, Carmelo Peralta também vive a expectativa de crescimento acelerado, com investimentos em infraestrutura e serviços para atender à nova demanda que surgirá com a integração.

Assim, o “beijo das aduelas” não marca apenas o encontro físico de duas estruturas de concreto, mas o início de uma nova etapa de conexão, desenvolvimento e oportunidades para toda a América do Sul.