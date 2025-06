Prêmio da Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões

Sem apostadores que acertassem seis dezenas, o prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 52 milhões na noite de sábado (28), segundo a Caixa Econômica Federal. O próximo concurso, na terça-feira (1º).

Os números sorteados neste fim de semana foram 11, 13, 16, 34, 35 e 39.

Um total de 61 apostas conseguiu acertar cinco dezenas, que levaram o prêmio de R$ 53.142,41. Mais 4.714 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 982,38.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira. Às 20h, ocorrerá o sorteio, no Espaço da Sorte, em São Paulo (sempre no horário de Brasília).

*As informações são da Agência Brasil