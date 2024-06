Prepare o casaco: Aquidauana terá mínima de 11°C na próxima semana

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Os termômetros estão prestes a registrar temperaturas dignas de preparar o guarda-roupa em Aquidauana. De acordo com o Climatempo, uma frente fria está se aproximando de Mato Grosso do Sul e trará dias mais frescos para a próxima semana.

Na segunda-feira, dia 1° de julho, a cidade pode esperar uma mínima de 11°C, com máxima não ultrapassando os 22°C. Essa mudança brusca é resultado direto da influência da frente fria sobre a região, que promete arrefecer o clima e trazer um frescor bem-vindo aos moradores.

No entanto, a baixa temperatura não será duradoura. Já na terça-feira, dia 2, os termômetros devem marcar 12°C ao amanhecer, com previsão de máxima de 33°C ao longo do dia. Essa variação rápida é típica do clima subtropical da região, onde as mudanças podem ser abruptas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) também corroborou a previsão, destacando que esta quarta-feira (26) será marcada por céu ensolarado com variação de nebulosidade. As temperaturas tendem a ser mais amenas nos próximos dias, conforme o avanço do ar relativamente frio associado à frente fria.