Presidente do TCE recebe visita da Federação das APAES-MS

Divulgação

O presidente da Federação das APAES de Mato Grosso do Sul (FEAPAES–MS), Antônio José dos Santos Neto e a vice-presidente Fabiana Soares de Oliveira, foram recebidos na manhã desta segunda-feira (9) pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos.

Na visita, além da troca de experiências sobre as ações realizadas por ambas instituições, em benefício das crianças de Mato Grosso do Sul, a vice-presidente da FEAPAE-MS, Fabiana Soares, presenteou o presidente Jerson Domingos com o livro de sua autoria, Estimulação Precoce – Programa para crianças de 0 a 3 anos. “Viemos fazer a entrega do livro ao presidente Jerson Domingos e também trazer a nossa parceria técnica nos programas desenvolvidos pelo TCE-MS em prol da primeira infância”.

O encontro foi acompanhado também pela auditora de controle externo, Telma Yule de Oliveira Zaffanelli e por integrantes do Comitê do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância - Eduardo Dionizio, André Puccinelli Júnior, Alexsandra Oliveira, professora Sandra Rose e pelo coordenador do Programa, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, que destacou a importância da visita.

“O livro de autoria de Fabiana Soares é exatamente o que a gente já vem trabalhando e tentando entender, que é esse mundo da criança de zero a 3 anos. Nessa etapa que já se desenvolve toda a questão intelectual e cognitiva da criança podendo apresentar os possíveis distúrbios que a APAE trata muito bem e oferece toda uma estrutura para atender a essas famílias e crianças. Essa obra hoje nos presenteada vem complementar e enriquecer o nosso trabalho aqui no TCE-MS com a primeira infância”, concluiu Célio Lima.

Na ocasião, o presidente Jerson Domingos também presenteou os integrantes da Federação com o livro “Ações Integradas para a Garantia dos Direitos da Primeira Infância – do planejamento ao controle”.