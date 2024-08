Presidente do TJ participa de ação do Juizado Especial dos Grandes Eventos em Bonito

Divulgação

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, participou do quarto dia do 23º Festival de Inverno de Bonito visitando os estandes. Esta foi a primeira participação do TJMS no Festival, onde estreou o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos que pretende garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes do Festival.

Acompanhado de autoridades, como o juiz de Bonito, Milton Zanutto Júnior, o juiz Marcelo da Silva Cassavara, o juiz auxiliar da Presidência, Mário Esbalqueiro Júnior, os secretários de Estado Marcelo Miranda, Luciana Azambuja e demais autoridades conheceram a estrutura e as atividades desenvolvidas pelo Judiciário durante o Festival.

Em seu discurso, o presidente do TJ, Des. Sérgio Fernandes Martins, destacou a importância do novo juizado em garantir maior segurança para a população nos grandes eventos do Estado.

"O Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos oferece para as pessoas a possibilidade de resolver conflitos e pequenos crimes durante os eventos com a participação da Defensoria Pública. Nós iremos levar esse juizado para todos os grandes eventos do Estado, que tenham uma aglomeração razoável de pessoas. Não queremos que aconteça nada, que não haja necessidade da participação dos juizados, mas, se eventualmente ocorrer, o Poder Judiciário está bem ao alcance, à mão do cidadão que precisar de alguma acolhida, de alguma solução para o seu problema".

O juíz da comarca de Bonito, Milton Zanutto Júnior, enfatizou os avanços e benfeitorias da atual gestão do TJMS, como o Gabinete de Integração realizado ano passado que agraciou os servidores com melhorias na infraestrutura e novos insumos. Além disso, comemorou a inauguração do novo juizado num dos maiores eventos do município.

A assessora especial da SETESC, Luciana Azambuja, representando o governador Eduardo Riedel, parabenizou o presidente, Des. Sérgio, por seu trabalho de interiorização do Poder Judiciário, destacando a importância das ações realizadas em prol da população e dos servidores. Em nome do governo do Estado, ela expressou gratidão pelo apoio contínuo do Judiciário, reconhecendo-o como um parceiro fundamental do poder executivo estadual. "Muito obrigada e parabéns pela gestão", concluiu.

O serviço - O estande do Juizado Especial ficou na Praça da Liberdade, principal do município, ao lado esquerdo do Palco Sol, onde também estão os parceiros do projeto. A van do Juizado ficou no palco principal do evento e juntos realizaram os atendimentos.

O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, em Bonito, está disponível para atender pequenos crimes, com penas de até dois anos, além de resolver problemas cíveis e de consumo, como dúvidas sobre compras realizadas durante o evento.

Caso os participantes precisem de um atendimento mais reservado, as vans garantem a privacidade do acolhimento. O Juizado funciona todos os dias das 18 horas até o encerramento dos shows principais da programação do festival.

Mais - Durante a visita, o Presidente incluiu na agenda algumas ações de gestão na comarca. Realizou a doação de monitores e computadores para quatro instituições filantrópicas, entregou 46 monitores para a comarca de Bonito, bem como agraciou servidores com a medalha ‘Bons Serviços Judiciários’.



Ao todo, foram entregues 16 monitores e 16 computadores completos e em bom funcionamento distribuídos para as seguintes instituições: Asilo São José, Seleta - Sociedade Caritativa e Humanitária, Associação Pestalozzi e o Hospital Darci João Bigaton. Também foi entregue a medalha 'Bons Serviços Judiciários' a cinco servidores da comarca de Bonito: Janes Monteiro Leite Neto, Fernanda Maia de Souza, Marcia Helena Sauer da Motta, Franceslaine de Souza Araujo, Reni Roberto Perin e Ricardo Ancel Alves.



*Com informações da assessoria do TJMS