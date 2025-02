Previsão é de calor com 35ºC e chuvas isoladas para Aquidauana e região

Tempo em Aquidauana / João Eric/O Pantaneiro

A semana começa com temperaturas elevadas e possibilidade de chuvas isoladas em Aquidauana e cidades vizinhas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira (24) indica máxima de 35°C, com o céu predominantemente nublado e pancadas de chuva ao longo do dia.

Outras cidades da região também devem enfrentar o calor intenso. Miranda terá mínima de 23°C e máxima de 35°C, com chuvas isoladas ao longo do dia. Bonito, um dos principais destinos turísticos do estado, começa o dia com 23°C, mas a temperatura sobe para 35°C, também com previsão de pancadas de chuva.

Já em Corumbá, os termômetros podem marcar 37°C na máxima, após uma madrugada com 24°C. Assim como nas demais cidades, há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia.

A recomendação para os moradores e turistas é redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia. Além disso, como há previsão de chuvas, é importante estar atento a mudanças bruscas no tempo.