Programa e entrega tablets e celulares para agentes de saúde

Cerimônia acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo / Bruno Rezende, Governo do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul dará início ao programa APS Digital e realizará a entrega simbólica de tablets para ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) e celulares para ACEs (Agentes de Controle de Endemias) na próxima segunda-feira (2), no auditório Manoel de Barros, do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, às 14h. Ambos os projetos estão dentro do MS Ativo Municipalismo e reforçam o compromisso do Governo do Estado com os pilares digital, inclusivo e verde.

O APS Digital é uma iniciativa inovadora que visa aprimorar o trabalho dos ACS e oferecer suporte tecnológico essencial para a execução de suas funções. O programa inclui a entrega de 5.499 tablets aos ACS, com a entrega simbólica de dispositivos a cinco representantes regionais, além de incentivos financeiros que variam de até 55% a 85% do salário mínimo vigente até 2026. O incentivo será pago de forma escalonada, com efeitos retroativos a partir de 1º de julho de 2024.

O programa também permitirá o monitoramento de indicadores de saúde e a gestão eficiente das metas do MS Ativo, com a possibilidade de integração desses dados ao sistema APS Digital e E-visitas. A primeira fase do incentivo, que vai de julho a dezembro de 2024, terá um teto de até 55% do salário-mínimo, aumentando progressivamente nos anos seguintes.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel fará a entrega simbólica de tablets para agentes comunitários de saúde. Na mesma solenidade, o governador também fará a entrega simbólica de celular para os os ACEs com a finalidade de otimizar o monitoramento e o cumprimento de indicadores de saúde, dentro do Programa E-visitas.

A entrega dos dispositivos tecnológicos e os incentivos financeiros são parte do compromisso do governo estadual em aprimorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços de saúde, proporcionando melhores condições de trabalho para os profissionais da área e melhorando o atendimento à população.

Estarão presentes da solenidade o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Felipe Proenço de Oliveira, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhsitinne Maymone, o superintendente estadual do Ministério da Saúde de MS, Ronaldo de Souza Costa, as superintendentes de Atenção Primária à Saúde e Vigilância em Saúde, Karina Cavalcante e Larissa Domingues Castilho, a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de MS, Josiane de Oliveira Silva Corrêa, o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Ricardo Bueno, e o presidente da Comissão de Negociações dos ACS e ACE do Estado de Mato Grosso do Sul, Ivo Alexandre.

*Cm informações da SES