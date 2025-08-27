Quarta-feira amanhece com 11ºC, mas temperatura sobe em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

Não há previsão de chuvas e a máxima chega aos 33ºC. Dia será de poucas nuvens no céu.

O amanhecer desta quarta-feira (27) registrou 11ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 9ºC e máxima que chega a 30ºC, sem previsão de chuvas.

Miranda tem mínima de 11ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 29ºC.

Já em Corumbá, faz 32ºC de máxima, mas a mínima registrada de 7ºC.

