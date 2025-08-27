Quarta-feira amanhece com 11ºC, mas temperatura sobe em Aquidauana

Máxima chega aos 33ºC e sem previsão de chuvas
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro
O amanhecer desta quarta-feira (27) registrou 11ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Não há previsão de chuvas e a máxima chega aos 33ºC. Dia será de poucas nuvens no céu.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 9ºC e máxima que chega a 30ºC, sem previsão de chuvas.
Miranda tem mínima de 11ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 29ºC.
Já em Corumbá, faz 32ºC de máxima, mas a mínima registrada de 7ºC.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Bonito fortalece gestão ambiental e saneamento com apoio do TCE-MS
Atuação da Agems no saneamento básico tem resultados positivos
Ministros defendem universalização do acesso à água e saneamento
Saúde
Alerta é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Economia
Açaí, mel, pescados e outras frutas serão adquiridos sem licitação e usados na merenda escolar, unidades de saúde, universidades e Forças Armadas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS