01 de Setembro de 2025

Inmet

Setembro inicia com máxima de 39ºC em Aquidauana

Há previsão de chuvas isoladas à noite na cidade

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 06:15

Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O primeiro dia de setembro inicia com mínima de 23ºC e tempo nublado em Aquidauana. O dia promete ser quente, com máxima de 39ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Há previsão de chuvas em áreas isoladas durante a noite. Ao longo do dia o tempo segue firme.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 15ºC e máxima que chega a 36ºC, com previsão de chuvas a qualquer momento do dia.

Miranda tem mínima de 17ºC, também com chances de chuvas e máxima de 36ºC.

Já em Corumbá, faz 39ºC de máxima, mas a mínima registrada de 17ºC. Pode chover na cidade a qualquer hora do dia.

