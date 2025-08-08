Sexta-feira amanhece mais fria e máxima em Aquidauana é de 27ºC

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A sexta-feira (8) amanheceu mais fria em Aquidauana e região, mas não deve chover e a mínima é de 13ºC. A máxima é de 27ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Não há previsão de chuvas para Aquidauana e Anastácio e o dia será de céu encoberto.

Em Miranda, a máxima será de 24ºC hoje, sem chuvas previstas, mas céu cheio de nuvens. A mínima é de 13ºC.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 9ºC, mas o dia será de tempo mais ameno, com 23ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 30ºC, também sem chuvas.

