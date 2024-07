Superintendência de Proteção Animal realiza festival em prol da saúde

Evento será gratuito para toda família / Divulgação

A Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), pertencente à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), promove nos dias 10 e 11 de agosto, em Campo Grande, o Festival Vida Animal.

O evento é construído sob o conceito de saúde única, abrangendo as esferas humana, animal e ambiental, reunindo diversas pastas institucionais para uma programação repleta de informações e ações relevantes.

O Festival Vida Animal é o primeiro evento estadual a trabalhar com diversas linhas temáticas. A exposição proporcionará espaço para empresas de diferentes portes apresentarem suas marcas, fomentando a economia municipal e estadual.

Além disso, a concessão da área de alimentação para a proteção animal beneficiará protetores de animais, gerando renda para investimentos na saúde e cuidados dos pets.

Além disso, será um importante palco para seminários que discutirão a saúde única com gestores das pastas dos 79 municípios do Estado, promovendo uma valiosa troca de experiências com palestrantes renomados de várias partes do país.

Garantir o protagonismo do conceito de saúde única, especialmente para animais em condições de vulnerabilidade, através de teatro, cinema, apresentações culturais, seminários e ações de conscientização, é um dos objetivos do evento.

O conceito de saúde única abrange a interconexão entre saúde humana, animal e ambiental, reconhecendo a importância de uma abordagem holística para promover o bem-estar integral.

Ao adotar essa visão, a superintendência compromete-se a fortalecer a harmonia entre todas as formas de vida, reconhecendo que a saúde de cada um está ligada à saúde do planeta. O projeto visa promover a conscientização e ações em prol da saúde única, incentivando práticas que beneficiem pessoas, animais e o meio ambiente.

Titular da Setesc, Marcelo Ferreira Miranda destacou a importância do evento para a comunidade.

“O Festival Vida Animal é uma oportunidade única para discutirmos temas essenciais e promovermos a conscientização sobre a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental. Através desse evento, queremos incentivar práticas sustentáveis e fomentar um ambiente mais harmonioso para todos”.

O superintendente de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues, salienta que Festival Vida Animal arrecadará, por meio das áreas de exposição das empresas privadas, 10 toneladas de ração, que serão destinadas à sociedade civil organizada.

“É um evento que combina cultura, empreendedorismo, responsabilidade social, conhecimento e lazer. Realizaremos seminários com gestores das pastas da saúde única, reunindo meio ambiente, saúde humana e saúde animal dos 79 municípios para discutir avanços na saúde animal de forma integrada. Também haverá um workshop de treinamento para que os servidores aprendam a operacionalizar o Sigpet (Sistema Gestor de Castração de Animais), ferramenta que será utilizada para cadastrar usuários no serviço de castração, projeto que será lançado ainda este ano”.

Ele acrescenta que o festival representa a essência da interconexão das políticas baseadas no conceito de saúde única, utilizando os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 15 – “Vida Sobre a Terra”.

“Este evento reforça o compromisso fundamental do nosso governo em abordar a proteção animal dentro da perspectiva da saúde única. O festival não apenas celebra, mas também promove a conscientização sobre a importância do bem-estar humano, animal e ambiental. É a nossa forma de engajar ativamente a sociedade em prol dessas causas vitais”.

Confira a programação clicando aqui.

*Com informações do Governo do Estado.