TCE-MS reforça importância do cuidado com a saúde mental dos servidores

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou na manhã desta sexta-feira, 13 de setembro, uma aula de ioga para os servidores como parte das ações do Setembro Amarelo, campanha nacional dedicada à prevenção do suicídio. A iniciativa foi organizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Corte de Contas, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, com o objetivo de promover o bem-estar físico e mental no ambiente de trabalho.

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, ressaltou o cuidado que a Corte de Contas tem com cada um de seus servidores “Nós temos um corpo clínico que cuida diariamente da saúde dos nossos servidores. Hoje é um dia importante, quando oferecemos a toda a sociedade a possibilidade de estar presente conosco, nos fortalecendo e nos abraçando, e dizendo que a vida vale a pena”.

A prática de ioga, reconhecida por seus benefícios na redução do estresse e na melhoria da qualidade de vida, foi escolhida como uma ferramenta para proporcionar momentos de relaxamento e equilíbrio emocional aos servidores. “Nosso compromisso é zelar pelo bem-estar dos servidores, criando um ambiente de trabalho saudável e harmonioso”, destacou a psicóloga do TCE-MS Débora Santiago.

A aula de ioga integra uma série de atividades que o TCE-MS tem implementado para reforçar a importância do cuidado com a saúde mental, especialmente durante o Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre o suicídio que busca conscientizar a sociedade sobre a importância de dialogar abertamente sobre o tema do suicídio, oferecendo suporte e orientação para quem precisa.

*As informações são do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul