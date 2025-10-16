Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 21:32

Temperatura despenca de 39°C para 29°C em Aquidauana no fim de semana

Frente fria traz alívio no calor intenso e aumenta a chance de chuva no sábado

Redação

Publicado em 16/10/2025 às 19:00

Chuva prevista em Aquidauana / O Pantaneiro

A temperatura em Aquidauana deve despencar 10 graus na máxima entre sexta e sábado, conforme previsão meteorológica. Na sexta-feira (17), os termômetros podem chegar aos 39°C. Já no sábado (18), a máxima prevista é de apenas 29°C, com chance de chuva e aumento da nebulosidade.

No domingo (19), o tempo segue mais ameno, com mínima de 21°C e máxima de 31°C, e sol entre nuvens, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Segundo os institutos meteorológicos, a mudança no clima é provocada pela chegada de uma frente fria combinada ao intenso transporte de calor e umidade, além da atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e cavados em médios níveis da atmosfera.

Ainda na sexta-feira (17), o calor será intenso em grande parte do estado, com mínima de 27°C e máxima de 39°C em Aquidauana, mas há possibilidade de chuvas isoladas, rajadas de vento e até queda de granizo entre a tarde e a noite, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul.

No sábado (18), a frente fria avança sobre o estado, com previsão de chuvas mais intensas, podendo ultrapassar os 40 mm em 24h em algumas regiões, como centro-sul, sudeste e leste. A combinação de calor, umidade e pressão atmosférica favorece a formação de tempestades, que podem ser acompanhadas por raios e ventos fortes.

