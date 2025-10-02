Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 09:15

Máxima prevista para hoje é de 37ºC em Aquidauana e região

Pode chover a qualquer hora do dia

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 06:15

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A máxima nesta quinta-feira (2) em Aquidauana é de 37ºC, com previsão de chuvas a qualquer hora do dia.

Conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima é de 22ºC com tempo parcialmente nublado.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 33°C, com previsão de chuvas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Há previsão de chuvas.

