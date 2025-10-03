Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 06:35

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Sexta-feira tem máxima prevista de 38ºC e chuvas em Aquidauana

Previsão indica que pode chover a qualquer hora do dia

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A máxima nesta sexta-feira (3) em Aquidauana é de 38ºC, com previsão de chuvas a qualquer hora do dia.

Conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima é de 22ºC com tempo parcialmente nublado.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 35°C, com previsão de chuvas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Há previsão de chuvas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

"Justiça ágil e protetiva salva vidas" diz juiz de Anastácio finalista de prêmio nacional

Geral

Magistrados de MS são finalistas no Prêmio Inovação do J.Ex 2025

Encontro

Aquidauana promove Feira de Arte e Cultura com atração musical e teatro

A Feira de Arte & Cultura de Aquidauana será realizada na Praça Imaculada Conceição, em frente à Igreja Matriz

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 7,5 milhões

Publicidade

Inmet

Máxima prevista para hoje é de 37ºC em Aquidauana e região

ÚLTIMAS

Polícia

Mulher é ameaçada com facão por ex-companheiro em Miranda

O facão foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais

Polícia

Casal é levado à delegacia após agressões em Piraputanga

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo