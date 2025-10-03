Sexta-feira tem máxima prevista de 38ºC e chuvas em Aquidauana

Previsão indica que pode chover a qualquer hora do dia
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
A máxima nesta sexta-feira (3) em Aquidauana é de 38ºC, com previsão de chuvas a qualquer hora do dia.
Conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima é de 22ºC com tempo parcialmente nublado.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 35°C, com previsão de chuvas isoladas.
Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.
Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Há previsão de chuvas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Encontro
A Feira de Arte & Cultura de Aquidauana será realizada na Praça Imaculada Conceição, em frente à Igreja Matriz
Polícia
O facão foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais
Polícia
Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS