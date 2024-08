TJ abre oportunidade de estágio para universitários de Campo Grande

Os estudantes universitários de Campo Grande que desejam estagiar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul poderão se inscrever, gratuitamente, no processo seletivo para estágio remunerado de nível superior até o dia 28 deste mês. As oportunidades são para os cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, História, Medicina, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação. As vagas são destinadas para cadastro de reserva.

Aos candidatos com deficiência, negro ou pardo e indígenas ficam reservados 10%, 20% e 3%, respectivamente, do número de vagas de cada área de estágio.

As inscrições serão feitas de maneira online no portal eletrônico da Universidade Patativa do Assaré: https://universidadepatativa.com.br/site/processos-seletivos-estagio/ - opção: ESTÁGIO - PROCESSOS SELETIVOS ESTÁGIOS e buscar por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - TJMS - NÍVEL SUPERIOR/2024.

O processo seletivo será realizado por meio de realização de prova objetiva online, com caráter eliminatório e classificatório, para todas as áreas de estágio. A prova será realizada no dia 1º de setembro e será composta por 30 questões, com temas envolvendo conhecimentos específicos, língua portuguesa e legislação.

Os gabaritos oficiais, respostas aos recursos interpostos e lista de classificação preliminar serão publicados no site www.universidadepatativa.com.br, no dia 6 de setembro. Será classificado o candidato que obtiver a pontuação mínima de 50% no total da prova objetiva online.

O estagiário contratado fará jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 855,50 por mês e ao auxílio-transporte no valor mensal de R$ 209,00, totalizando o recebimento de R$ 1.064,50.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul