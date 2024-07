TJMS amplia prazo para inscrição em concurso do projeto de monumento do Fórum

TJMS

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) ampliou o prazo de inscrição para o concurso de seleção, escolha, premiação e execução de projeto de monumento artístico inédito do Fórum de Campo Grande que represente a Justiça e o Direito, remetendo à regionalidade sul-mato-grossense. Com isso, o novo prazo para envio das propostas segue aberto até o dia 6 de setembro, às 23h59.

Além da ampliação da inscrição, o valor estimado para a execução do projeto vencedor também aumentou de R$ 100 mil para até R$ 300 mil, devendo ser apresentado o orçamento de forma detalhada em planilha com todos os custos envolvidos.

O concorrente vencedor será o responsável pela execução da obra.

As propostas e documentos encaminhados até o dia 16 de julho poderão ser alterados pelos interessados já inscritos, sendo possível o aproveitamento da mesma inscrição com substituição dos arquivos já enviados por outros, contendo novo projeto e documentos a ele inerentes, mais adequados ao atual valor de execução.

O concurso foi lançado oficialmente no dia 21 de maio, durante cerimônia no Fórum de Campo Grande, com a presença de imprensa, artistas e interessados. O objetivo é a substituição do monumento artístico atualmente instalado na entrada dos plenários do Tribunal do Júri, como parte das reformas em andamento no prédio do Fórum.

Premiação - O primeiro colocado no concurso receberá o prêmio de R$ 50 mil; a segunda colocação será premiada com R$ 30 mil; e o terceiro colocado receberá R$ 15 mil. Os interessados em participar devem preencher a ficha de inscrição online e enviar a documentação necessária, incluindo memorial descritivo, representação gráfica, projetos executivos e complementares.

Mais informações podem ser obtidas com o Departamento de Compras e de Licitações do TJMS, pelo telefone (67) 3314-1329, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.