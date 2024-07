Todos os inscritos no Voucher Transportador serão convocados

Divulgação

Diante da elevada demanda por motoristas no Estado, os mais de 7.300 inscritos no processo seletivo do Voucher Transportador, uma iniciativa do Governo do Estado que proporciona qualificação gratuita, troca de carteira de D para E e isenção de taxas no Detran para motoristas de carga e ônibus, serão convocados.



A informação foi repassada pelo secretário-executivo de Qualificação e Trabalho da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação) Bruno Bastos Gouveia, durante a 1ª Feira da Empregabilidade, em Campo Grande.



O evento organizado pelo Sest/Senat e Semadesc, teve a colaboração da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e das empresas de logística. A iniciativa ofereceu mais de 300 vagas no setor e atraiu inúmeros candidatos.



O objetivo foi além de suprir a demanda por novos profissionais qualificados, fortalecer a economia local através da inserção de talentos no mercado de trabalho. Também participaram do evento o coordenador da secretaria-executiva, Esaú Aguiar, e a diretora-presidente da Funtrab/MS, Marina Dobashi.



"Nós estamos atingindo esse objetivo que é qualificar e empregar de forma gratuita cerca de mil trabalhadores. Já entregamos mais de 550 CNHs, mais de 200 pessoas completaram o curso no SEST/Senat. Cerca de 3 mil pessoas já foram convocadas. Em 15 dias de inscrição tivemos 7.300 inscritos, então foi um completo sucesso, dada a demanda que nós temos no setor de transportes no Estado", frisou Bruno Bastos.



Diante do desempenho positivo do programa, que inclusive está sendo copiado por outros estados do País, o secretário-executivo anunciou sua ampliação, durante a solenidade de abertura da Feira.



"Eu queria anunciar aqui em primeira mão, que em conversa com o SEST/Senat, com o Detran, Setlog e empresas do segmento, que já convocamos 3 mil inscritos, mas vamos chegar aos 7.300 que se inscreveram no processo seletivo. Este é um compromisso do Governo do Estado com todos os parceiros", acrescentou lembrando que a convocação será feita pelo SEST/Senat.



No evento, o secretário também realizou palestra falando sobre o MS Qualifica, as oportunidades do mercado de trabalho, economia e as ações desenvolvidas pela sua pasta dentro da Semadesc.



Ao final do evento ele entregou certificados de conclusão do curso de motorista a alunos do SEST.



Bastos ressaltou ainda que o governador Riedel afirmou que havendo demanda das empresas, o Voucher terá continuidade. "Algumas empresas de transporte já estão custeando a própria troca de habilitação. Então, também estamos conversando com o Detran sobre a possibilidade mantermos a isenção de taxas para a obtenção da CNH", pontuou.



A continuidade do programa é uma estratégia do Governo do Estado diante da boa receptividade e efeitos positivos para o setor logístico. "É um programa que fez muito sucesso no Estado e ele precisa continuar", concluiu.



Conheça mais sobre o Voucher



O programa “Voucher Transportador” é uma iniciativa do Governo do Estado que proporciona qualificação gratuita para motoristas de carga e ônibus. Além de receberem treinamento especializado, os participantes têm a oportunidade única de adicionar as categorias “D” e “E” em suas habilitações, sem custos adicionais. Este benefício não apenas capacita os profissionais para atender às demandas específicas do setor, mas também eleva suas chances de empregabilidade no mercado de transporte.