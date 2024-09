TRF3 adere à campanha #TodosporElas

Divulgação

A campanha #TodosporElas, lançada no mês passado durante o aniversário da Lei Maria da Penha, está ganhando força de novas instituições para reforçar o fim da violência contra as mulheres e do feminicídio com a adesão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ampliando sua atuação para o Estado de São Paulo, ultrapassando a fronteira de Mato Grosso do Sul.

O presidente do TRF3, desembargador Carlos Muta e o juiz auxiliar da presidência do TRF3, Fernando Nardon Mielsen, estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira, 6 de setembro, com a idealizadora da campanha, desembargadora Jaceguara Dantas da Silva e responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, formalizando o acordo de parceria e reforçando as ações da campanha.

Para o desembargador Carlos Muta a campanha resgata uma dívida de várias gerações que viram a mulher como objeto ou como uma pessoa que deveria estar sob o julgo masculino. Além disso, mencionou que por meio da sua mãe aprendeu a importância de amar e respeitar as mulheres.

“Todos nós que temos mães, aprendemos, certamente, um dia com elas e com nossas irmãs, com nossas tias, com as nossas madrinhas que não há um lar sem uma mulher, que oriente, que eduque. E a principal educação que eu resgato da minha mãe é exatamente respeitar, trabalhar pelas mulheres e, sobretudo, amá-las com o respeito que elas merecem. Vamos aderir a essa campanha para que nós possamos divulgá-la em São Paulo, junto aos nossos servidores, terceirizados, magistrados e também aos advogados e público em geral, dizendo da importância de nós trabalharmos com isso em todos os nossos ambientes familiares, profissionais, sociais, respeitando as mulheres, denunciando a violência doméstica, buscando auxiliar essas pessoas no caminho da repressão ao feminicídio e criando uma cultura de pessoas, de jovens, mais ligados e comprometidos com esses valores de igualdade de gênero racial, cultural, religioso e de todas as outras matizes”, ressaltou.

Inicialmente, a campanha foi lançada com a junção do poder executivo estadual, da Assembleia Legislativa e do Judiciário, com total apoio do presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins. Na semana passada, a Polícia Civil também aderiu à campanha e agora passou a contar com o apoio do TRF3.

A desembargadora Jaceguara Dantas comemora a parceria com a nova instituição e declarou que a campanha está ganhando força para além da fronteira do Mato Grosso do Sul.

“Ficamos muito felizes com a adesão do TRF3, ampliando as ações da campanha para além do nosso Estado. Queremos levar o #TodosporElas para toda a sociedade. É divulgando e debatendo este tema que vamos conscientizando as pessoas sobre a importância de combater o feminicídio e a violência contra as mulheres”, finalizou.

#TodosporElas - Inspirada no poder da comunicação para sensibilização e mobilização, a população também é incentivada a participar da campanha, por meio do compartilhamento de peças disponibilizadas gradativamente, bem como pela hashtag #TodosPorElas nas redes sociais. Também é possível apoiar usando o coração lilás, símbolo do movimento.

Para mais informações e acesso aos materiais de divulgação, os interessados podem visitar a plataforma oficial: https://www.tjms.jus.br/todosporelas