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Zoóloga alemã morta em queda de avião pesquisava tamanduás no Pantanal

Lydia Theresia Möcklinghoff era referência internacional em estudos sobre o tamanduá-bandeira e seguiria para a região de Aquidauana, onde desenvolvia pesquisas de campo

O Pantaneiro

Publicado em 03/07/2026 às 13:46

Atualizado em 03/07/2026 às 13:49

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A zoóloga e pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff, vítima de trágico acidente aéreo / Reprodução/Redes sociais

A zoóloga e pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff morreu na manhã desta sexta-feira (03) na queda de um avião de pequeno porte que tinha como destino a região do Pantanal de Aquidauana. A aeronave caiu pouco depois da decolagem, nas proximidades do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. Também morreu no acidente o piloto Henrique Martins.

Reconhecida internacionalmente pelos estudos sobre o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), Lydia dedicava grande parte de sua carreira à pesquisa da fauna pantaneira. Desde o fim dos anos 2000, passava vários meses por ano em Mato Grosso do Sul, acompanhando o comportamento de mamíferos silvestres, especialmente no Pantanal.

Natural da Alemanha, Lydia era zoóloga, ecóloga tropical, jornalista científica, escritora e divulgadora da conservação ambiental. Tornou-se uma das principais especialistas do mundo no estudo do tamanduá-bandeira, sendo uma das primeiras pesquisadoras a realizar o monitoramento de longa duração da espécie em seu habitat natural.

Ela possuía mestrado em Zoologia pela Universidade de Würzburgo e desenvolvia doutorado em Zoologia na Universidade de Bonn, com uma tese voltada à conservação dos mamíferos no Pantanal. Também integrava o Grupo de Pesquisa em Ecologia Tropical do Museu de Pesquisa Zoológica Alexander Koenig, na Alemanha, além da unidade de pesquisa em bioacústica computacional CO.BRA.

Zoóloga alemã morta em queda de avião pesquisava tamanduás no Pantanal2

Seu trabalho buscava compreender o comportamento, o uso do habitat, as ameaças e as estratégias de conservação do tamanduá-bandeira, espécie considerada vulnerável à extinção. Além da atuação científica, Lydia era autora de livros sobre vida selvagem, palestrante, jornalista científica e colaborava com documentários e produções audiovisuais voltadas à biodiversidade brasileira.

Segundo informações divulgadas após o acidente, a pesquisadora havia saído do Rio de Janeiro na quinta-feira (02), passou a noite em Campo Grande e seguiria para o Pantanal de Aquidauana na manhã desta sexta-feira para dar continuidade às pesquisas de campo que desenvolvia na região.

O avião de pequeno porte caiu poucos instantes após a decolagem e foi localizado em uma área de mata, a cerca de 50 metros do ponto de partida. Conforme informações preliminares, a aeronave explodiu após atingir o solo. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

De acordo com o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave de matrícula PT-WYQ era um modelo Neiva EMB-810D, fabricado em 1983, com situação regular e CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) válido até junho de 2027.

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