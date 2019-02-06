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Abertas inscrições para concurso de professor em Aquidauana

As vagas são para sete diferentes áreas; prazo de inscrição termina no dia 25 de fevereiro.

Daniele Valentin

Publicado em 06/02/2019 às 14:00

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Abertas nesta quarta-feira (6), as inscrições no concurso público para professor do ensino básico, técnico e tecnológico do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). São oferecidas 18 vagas nas áreas de Administração, Arquitetura, Biologia, Educação Física, Informática/Redes, Português/Inglês e Química.
Há reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas e a candidatos com deficiência.

As inscrições devem ser feitas até 25 de fevereiro, pela Página do Candidato da Central de Seleção. A taxa é de R$ 150,00 e poderá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 26.

O edital prevê isenção do pagamento da taxa de inscrição para doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A solicitação da isenção deve ser feita no ato da inscrição até o dia 14 de fevereiro.

Ao se inscrever, o candidato fica ciente de que poderá exercer as atividades em uma das dez unidades do IFMS, localizadas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato dependerá da sua classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo.

Os requisitos, formação exigida e demais regras do certame estão disponíveis no edital de abertura do concurso, publicado na Central de Seleção do IFMS.

Concurso Público - Será composto por provas objetiva, de desempenho didático e de títulos/análise curricular.

A prova objetiva será realizada em Campo Grande no dia 31 de março, conforme conteúdo programático e bibliografiapublicados na Central de Seleção do IFMS.

As provas de desempenho didático estão previstas para maio, de acordo com o cronograma do concurso.
O resultado final do certame deverá ser publicado até junho.

A remuneração por 40 horas de trabalho semanais varia entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, dependendo da titulação do candidato, e é acrescida de auxílio alimentação mensal de R$ 458,00.

O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, que impede o exercício em outra atividade pública ou privada.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail concurso.docente@ifms.edu.br

 

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