Inscrições de concurso com salários de até R$ 9,6 mil se encerram dia 25 de fevereiro

O IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul) abriu concurso público para professor do ensino básico, técnico e tecnológico do quadro de pessoal permanente nos campi de Aquidauana; Campo Grande; Coxim; Corumbá; Dourados; Jardim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã ou Três Lagoas.

As vagas disponíveis são para as áreas de Administração (5); Arquitetura (5); Biologia (1); Educação Física (2); Informática/Redes (1); Português/Inglês (2); Química (2).

A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base varia de R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, de acordo com a titulação, mais auxílio-alimentação R$ 458,00.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS (www.ifms.edu.br), de 6 a 25 de fevereiro de 2019. O valor da taxa é de R$ 150.